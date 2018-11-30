ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."جلوبال تليكوم" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 150 مليون ورقة، وبقيمة تداول 551.1 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 128.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 495.4 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 96.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 264.6 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 77 مليون ورقة وبقيمة تداول 193.7 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 76.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 43.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 29.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 56.4 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 28.1 مليون جنيه، وقيمة تداول 56 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 27.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 25.5 مليون جنيه، وفى التاسع "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 27.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 21 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول بلغ 21.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 166.7 مليون جنيه.