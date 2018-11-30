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تراجع سعر الطماطم وارتفاع البطاطس والكوسة اليوم الجمعة 30-11-2018

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:46 م
تراجع سعر الطماطم وارتفاع البطاطس والكوسة اليوم الجمعة 30-11-2018 سوق خضار - أرشيفية
أسماء أمين
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تراجعت أسعار الطماطم فى حين ارتفع سعر البطاطس والكوسة اليوم الجمعه 30-11-2018، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم ما بين  1.5 إلى 4.25 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر ما بين 3 -5.5 جنيه للكيلو.
 
 
وسجلت  أسعار الكوسة  ما بين  4 - 6.5 جنيها للكيلو، ويلغ سعر  الجزر ما بين  2 – 4 جنيها، والفاصوليا لتسجل ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.
 
 

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