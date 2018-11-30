تحرير 1389 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 1389مخالفة مرورية وفحص33 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير1389مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتىت عن فحص 11مزارعة بدائرة مركز السادات ، وفحـص 33شخص وتبين وجود 6عاطلين هاربين من أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 22شقة مفروشة 29شخص جنائي من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتي 8قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .