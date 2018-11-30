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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:23 م
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برلمان سريلانكا يصوت على وقف دفع رواتب الوزراء

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:12 م
برلمان سريلانكا يصوت على وقف دفع رواتب الوزراء برلمان سريلانكا
أ ش أ
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صوت البرلمان السريلانكى اليوم الجمعة على وقف دفع رواتب الوزراء ونفقات السفر، لتزيد بذلك من حدة الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن هذا يأتى عقب يوم واحد من منع رئيس الوزراء الملكف ماهيندا راجاباكسى من استخدام أموال الدولة بعد خسارته تصويتين لسحب الثقة فى البرلمان.

وكان الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا قد أقال فى 26 أكتوبر الماضى رئيس الحكومة رانيل ويكريميسينجى وعين مكانه راجاباكسي، فيما وصف ويكريميسينجى إقالته بأنها غير دستورية، وتمسك بالحكم مؤكدا أنه يتمتع فى البرلمان بالأكثرية التى لم ينجح راجاباكسى فى جمعها.

يشار إلى أن الرئيس سيريسينا قد حل البرلمان آملا فى تنظيم انتخابات مبكرة يمكن أن تؤمن له أكثرية وحتى الموافقة على تعيين راجاباكسي، لكن المحكمة العليا ألغت حل البرلمان وأمرت اللجنة الانتخابية بوقف الاستعدادات لانتخابات مبكرة فى مستهل يناير المقبل.


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