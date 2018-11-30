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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:21 م
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باريس تسحب لقب "مواطنة شرف" من زعيمة بورما بسبب الانتهاكات ضد الروهينجا

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:21 م
باريس تسحب لقب "مواطنة شرف" من زعيمة بورما بسبب الانتهاكات ضد الروهينجا زعيمة ميانمار
أ ف ب
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قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالجو سحب لقب "مواطنة الشرف" من الزعيمة البورمية اونج سان تشى فى بادرة "لا سابق لها" احتجاجا على صمتها عن العنف حيال اقلية الروهينجا، بحسب ما أعلنت متحدثة الجمعة.

وأوضح المصدر أنه "بالنظر الى الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان التى لوحظت فى بورما والعنف والاضطهاد الذى ارتكبته قوات الامن البورمية ضد أقلية الروهينجا ووصفته الامم المتحدة بالابادة، فان رئيسة بلدية باريس ستقترح سحب لقب مواطنة الشرف التى منحت عام 2004 لاونج سان تشى".

وسيصبح الاجراء رسميا فى الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذى يبدا فى العاشر من ديسمبر.

وقال باتريك كلوغمان مساعد رئيسة البلدية المكلف العلاقات الدولية "انها بادرة ذات رمزية شديدة، غير مسبوقة فى تاريخ مواطنية الشرف بمدينة باريس" مبديا اسفه ازاء "الصمت غير المفهوم ولا يمكن التسامح معه" للزعيمة البورمية.

وكانت عمدة باريس وجهت فى نهاية 2017 رسالة للزعيمة البورمية "تعبر عن القلق وتدعوها لاحترام حقوق اقلية الروهينجا. وبقيت الرسالة دون رد"، بحسب البلدية.

ولم يسبق للزعيمة البورمية ان نددت باعمال العنف والاضطهاد بحق الروهينجا.

وكانت منظمة العفو الدولية سحبت منها جائزة منحتها إياها عام 2009.

كما سحبت كندا وعدة مدن بريطانية منها لقب مواطنة شرف.


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