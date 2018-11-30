انطلاق قطار لأول مرة من كوريا الجنوبية باتجاه الشمالية منذ أكثر من 10 أعوام

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انطلق اليوم الجمعة قطارٌ من كوريا الجنوبية ليعبر الحدود شديدة الحراسة مع جارتها كوريا الشمالية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن فريقاً من مسؤولي كوريا الجنوبية كانوا على متن القطار وذلك للتحقق من مدى صلاحية شبكة السكك الحديدية في كوريا الشمالية وتحديثها وربطها مع كوريا الجنوبية.

وأضافت القناة أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين غادروا على متن القطار من مدينة دوراسان بالقرب من العاصمة سول اليوم الجمعة باتجاه المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.

وسيقضي الفريق الكوري الجنوبي 18 يوماً بغرض التحقق وتفتيش البنى التحتية للسكك الحديدية في كوريا الشمالية.