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النيابة تطلب تقرير الصحة فى واقعة ضبط 1.5 طن أسماك فاسدة بمطعم شهير

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:00 ص
النيابة تطلب تقرير الصحة فى واقعة ضبط 1.5 طن أسماك فاسدة بمطعم شهير أسماك فاسدة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مدينة نصر الجزئية ، مفتش الصحة بالقاهرة بفحص المضبوطات فى واقعة ضبط 1.5 طن أسماك فاسدة بمطعم شهير، قبل إستخدامها وإعداد تقرير فنى بها ، تمهيدا لإعدامها .

فيما طلبت النيابة العامه تحريات مباحث التموين حول الواقعة ، وحجز المدير المسئول عن ثلاجة التبريد لحين ورود تحريات المباحث وتقارير الصحة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما ،تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطرى، من ضبط "عبد الرسول م س" 38 سنة، مسئول عن ثلاجة تبريد لتخزين الأسماك، غير مطابقة للاشتراطات الصحية، التابعة لمطعم شهير، بدون ترخيص، بمنطقة مدينة نصر أول، لحيازته  كميات كبيرة من المواد الغذائية " أسماك " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج  ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى   بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الثلاجة على 1.275 طن ( سمك ، جمبري ، سبيط ) ، 335 كيلو (سمك ، جمبري ، سبيط ، كفتة جمبري ) ، 300 كيلو مخلل " بدون بيانات " ، 400 لتر عصائر " بدون بيانات " ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


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