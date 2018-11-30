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النقل: ننتظر موافقة البرلمان على القرض الممول لشراء 32 قطارا للخط الثالث

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:13 م
النقل: ننتظر موافقة البرلمان على القرض الممول لشراء 32 قطارا للخط الثالث الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنهم فى انتظار موافقة مجلس النواب على اتفاقية القرض الممولة لتكلفة شراء 32 قطار مكيف جديد للخط الثالث، والمقدم من "بنك أكزيم" الكورى بقيمة 243 مليون يورو.

وأضاف نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" أن الـ 32 قطارا ستصنعها وتوريد شركة هونداى روتم الكورية ضمن المناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق لشراء 64 قطارا للخط الثالث، حيث تورد شركة هونداى روتم الكورية النصف وتورد شركة الستوم الفرنسية النصف الآخر ويقدم كلا منهما قرض تمويلى حكومى يمول تكلفة القطارات التى سيوردها.

يذكر أن القرض الكورى تصل فائدته إلى 0.1%، وسيسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة، وتبلغ إجمالى قيمة القطارات الـ32 تبلغ تقريبا 7.3 مليار جنيه تشمل 317.8 مليــون يــورو و640 مليون جنيه مصرى، وسيقدم الجانب الكورى 243 مليون يورور أو ما يعادل 5.1 مليار جنيه، فيما سيتم توفير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة.

 

 

 


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