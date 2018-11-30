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المتهمون بقتل سائق "توك توك" فى المرج: قررنا قتله وسرقة متعلقاته

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:31 ص
المتهمون بقتل سائق "توك توك" فى المرج: قررنا قتله وسرقة متعلقاته محكمة- أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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كشفت تحقيقات النيابة فى القضية المقيدة برقم 37725 لسنة 2017 جنايات المرج، أن المتهمين "أحمد.ا" و"أحمد.ح" و"أمين.إ" قتلوا المجنى عليه "علاء سيد" عمدا مع سبق الإصرار، حيث اعترف المتهمون أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المحنى عليه.

وأضاف المتهمون أنهم أحضروا سلاحين ناريين "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة"، واستدراجوا المجنى عليه لمحل الواقعة وما إن ظفروا به حتى أطلق أولهم عيارا ناريا، حال تواجد المتهمين الثانى والثالث للشد من أزره قاصدين إزهاق روحه، وتبين قيام المتهمين بالشروع فى سرقة الدراجة البخارية "توك توك" المملوكة للمجنى عليه بالطريق العام، وبحوزتهم أسلحة نارية، وأخرى بيضاء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أن المتهم الأول كان يجلس بصحبة المتهمين الثانى والثالث فى تمام التاسعة مساء، مضيفا "واتفقنا نعمل مصلحة علشان مش معانا فلوس ثم نقوم بتثبيت أحد سائقى التكاتك لسرقة الإيراد اليومى له وهاتفه المحمول".

وتابع المتهم طلبت من المتهم الثالث إحضار السلاح النارى "فرد خرطوش" لاستخدامه ثم قام المتهم الثانى بركوب "توك توك" المملوك للمجنى عليه من ميدان المطرية وطلب منه التوجه إلى عزبة النخل، وعقب وصولكم سوف أقوم بتصويب السلاح النارى فى وجه المجنى عليه لبث الرعب فى نفسه وسرقة الإيراد والتليفون .

وأضاف المتهم أنه من ضمن الاتفاق أن المتهم الثانى سيقوم بتوجيه السلاح النارى فى وجه المجنى عليه والمتهم الثالث يقوم بسرقته، وأثناء ذلك خرجت طلقة من المتهم الثانى دون قصد فسقط فى اللحظة، ولم يكن هناك أى نية لقتل المجنى عليه".

وأقر المتهم الثانى "أحمد.ا" 28 سنة حداد مسلح، يوم الواقعة مكنش معنا فلوس نهائى وكانت حالتنا صعبة ومش لاقيين نأكل ولا نجيب سجاير فأمين قال ما تيجوا نطلع طلعة ونسرق حد ونقسم الفلوس علينا، فأخبرنا ان يقوم المتهم الأول بركوب «توك توك» من ميدان المطرية الي عزبة النخل علشان بتوع التكاتك اللي هناك معاهم فلوس واول مايوصل هنقوم بسرقة الايراد .

وأضاف المتهم أن دور المتهم الأول يقتصر علي الركوب مع السائق والاتصال بنا حتي الوصول الي مسرح الجريمة، وايهام السائق بتثبيته مع المجني عليه، وتابع المتهم انه عقب وصول المجني علية ولسه بقوله إثبت خرجت طلقة نارية من السلاح فسقط قتيلا.

وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال الضابط مجرى التحريات والذي كشف انه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بمقتل المجني علية حال استقلاله توك توك وبالانتقال والفحص ان المجني علية مسجاة علي بطنه غارقا في بركة من الدماء وبجانبه «التوك توك» ووجود إصابة في الرأس من الجهة اليسري.

وتبين من إجراء تحريات المباحث الجنائية، قيام المتهمين بالاتفاق بينهم علي سرقة المنقولات المملوكة لأحد سائقي الدرجات النارية وقتلة في حال مقاومته واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية واستقل المتهم الثاني الدراجة البخارية واستدرجه لمحل الواقعة وما ان أبصرة المتهم الأول حتي أطلق صوبة عيارا ناريا حال كون الثاني مشهرا سلاحا ناريا قاصدين إزهاق روحة مما احدث اصابتة التي أودت بحياته وعقب ذلك شرعوا في سرقة المنقولات خاصته إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لهروبهم خشية ضبطهم

كما تبين من تقرير الطب الشرعي إن الوفاة نتيجة الإصابة النارية بيسار  الرأس والإذن أليسري وما صاحبها من كسور بالجمجمة وتهتك بالسحايا والمخ وما صاحبة من نزوف بالمراكز الحيويه بالمخ ، بالإضافة إن السلاح المضبوط بحوزة المتهم الأول صالح للاستخدام، وتبين بأجراء الصفة التشريحية للمجني علية تبين حيوية وحداثة الإصابة وإنها ذات طبيعة نارية حدثت من المقذوفات الرشية المعبأة لطلقات الخرطوش والتي تم إطلاقها من سلاح معد لإطلاق المقذوفات.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت بالإعدام شنقا لـ3 عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته بالمرج.


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