الكرملين: بوتين وترامب سيعقدان لقاء قصيرا خلال قمة العشرين

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء قصيرا سيجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين.

وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول إمكانية اللقاء، "بالطبع، سيلتقي جميع المشاركين"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان الجانب الأمريكي قد ألغى اجتماع بوتين مع ترامب، وقد اتخذ ترامب هذا القرار بعد المحادثة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس جهاز الأمن في البيت الأبيض جون كيلي.