ألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية "القبضة الحديدية" التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.
وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية اليوم (الجمعة) ، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية .
يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت الأربعاء الماضي انطلاق عملية "القبضة الحديدية"، لتوسيع الانتشار العسكري غرب المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن ، مضيفة أن المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت .
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة