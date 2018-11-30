وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية اليوم (الجمعة) ، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية .



يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت الأربعاء الماضي انطلاق عملية "القبضة الحديدية"، لتوسيع الانتشار العسكري غرب المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن ، مضيفة أن المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت .