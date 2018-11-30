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القبض على 12 متهما وضبط كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بقليوب

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:57 م
القبض على 12 متهما وضبط كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بقليوب اللواء رضا طبليه مدير امن القليوبية
القليوبيه - نيفين طه
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 قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز قليوب استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.   

وتاتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري .
    
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 متهما  من العناصر الخطرة،  و 5 أسلحه نارية، و 5 قضايا مخدرات بإجمالى 290جم فودو  ،160جم استروكس، 390جم حشيش  وضبط  4 أحكام جنايات، و تنفيذ 249 حكم قضائي.
 
 
 
 

 


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