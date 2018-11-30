القبض على 12 متهما وضبط كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بقليوب

وتاتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 متهما من العناصر الخطرة، و 5 أسلحه نارية، و 5 قضايا مخدرات بإجمالى 290جم فودو ،160جم استروكس، 390جم حشيش وضبط 4 أحكام جنايات، و تنفيذ 249 حكم قضائي.