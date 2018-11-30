العثور على 8 قنابل مولوتوف قرب موقع مظاهرات مناهضة لقمة العشرين بالأرجنتين

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أكدت وزارة الأمن الأرجنتينية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على ثمان قنابل مولوتوف مخبأة داخل سيارة أجرة محترقة بالقرب من موقع المظاهرات المناهضة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة فى العاصمة "بيونس آيريس".

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن القنابل لم تنفجر، كما أن السلطات الأرجنتينية تحقق فى الحادث.

وكان العديد من الأشخاص قد تظاهروا، فى وقت سابق اليوم، أمام مبنى الكونجرس الأرجنتينى فى العاصمة "بيونس آيريس" للإعراب عن احتجاجهم ضد سياسات الإنفاق التى تتبعها الحكومة، وذلك فى الوقت الذى تنزلق فيه البلاد نحو أزمة اقتصادية عميقة.