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"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:00 م
"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 3425.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 942.6 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1277.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1538.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة اراب للتنمية والاستثمار العقارى، بحجم تداول بلغ 499.1 ألف ورقة، وبقيمة 187.4 ألف جنيه.
 
 
وجاءت شركتا بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 7 الآف ورقة بقيمة 6.3 ألف جنيه للأولى، وبلغ حجم التداول الثانية 3 آلاف ورقة بقيمة 5.5 ألف جنيه.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 6692.4 ألف ورقة مالية بقيمة 4834 ألف جنيه من خلال تنفيذ 657 عملية.
 

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