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الحكومة تفند شائعة استبعاد أصحاب أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:15 ص
الحكومة تفند شائعة استبعاد أصحاب أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد باستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.
 
تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وأن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية,  وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم رقومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية  الصحيحة، وذلك كله حفاظاَ على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.
 
وتابعت الوزارة أنها مازالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.
 
 

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البطاقات التموينية

مصر

مجلس الوزراء

التموين




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