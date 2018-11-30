البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "فودينا للأغذية" بقيمة 9.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية اليومى، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الإسماعيلية للصناعات الغذائية-فودينا لعدد 974 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية لعدد 74 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة بقيمة 29.6 مليون جنيه بكمية تداول 39 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 22 شركة.