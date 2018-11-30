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الإسماعيلية تعلن إنهاء استعداداتها لانطلاق مبادرة "100 مليون صحة"

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:01 ص
الإسماعيلية تعلن إنهاء استعداداتها لانطلاق مبادرة "100 مليون صحة" اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والانتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات، واتخاذ التدابير اللازمة والتجهيزات لبدء انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والتى يتم انطلاق فعالياتها فى المرحلة الثانية، اعتبارًا من صباح الغد السبت بالإسماعيلية.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية من المبادرة  11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، فى إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين والتوسع فى تنفيذ خطة البرنامج  القومى للقضاء على فيروس سى ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات.

ومن المستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم بمحافظات المرحلة الثانية إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة و بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.

ومن جهته أكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن فرق العمل بالمحافظة موزعة على جميع المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الشباب والمديريات بالإضافة إلى النقاط الرئيسية للتمركزات.

أضاف، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة لتنفيذ المبادرة مشيرًا إلى تجهيز واعدد عدد 318 فريق طبى و116 تمركز و60 وحدة صحية و14مستشفى عام ومركزى و32 مركز شباب ونادى رياضى و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس ويتم العمل بالمبادرة طوال الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

 

 


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