الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم الكهرباء المولدة والمستخدمة، ارتفاع حجم الكهرباء المستخدمة إلى 14.3 ميجا وات/ ساعة، خلال شهر أغسطس 2018 عن الشهر السابق له "يوليو 2018"، والذى بلغ حجم الكهرباء المستخدمة خلاله 14 ميجا وات/ ساعة.

وأشارت البيانات، والواردة ضمن النشرة المعلوماتية لشهر نوفمبر الجارى الصادرة عن جهاز الإحصاء، إلى استهلاك الاستخدامات المنزلية لنحو 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث بلغ حجم الاستهلاكات المنزلية للكهرباء فى هذا الشهر 6 ميجا وات/ ساعة من إجمالى 14.3 ميجا وات.

فى حين استحوذت الصناعة على 25.9% من إجمالى الكهرباء المستخدمة بـ 3.7 ميجا وات/ ساعة، تلاها الجهات الحكومية والمرافق العامة بنسبة 13.3% وبحجم كهرباء مستخدمة بلغ 1.9 ميجا وات/ ساعة، وفى المقابل، جاءت أقل القطاعات المستهلكة للكهرباء خلال شهر أغسطس الماضى، متمثلة فى الزراعة والرى بنسبة 4.9% فقط من إجمالى الكهرباء المستخدمة.

وعن حجم الكهرباء المولدة، أوضحت البيانات الإحصائية، أنها شهدت تراجعاً خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، حيث بلغت فى أغسطس 19.8 ميجا وات/ ساعة، مقابل 19.9 ميجا وات خلال شهر يوليو 2018، بينما بلغ حجمها خلال الشهر المماثل من العام السابق "أغسطس 2017" نحو 19.7 ميجا وات/ ساعة.



