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الأوقاف: تشييع الجنائز بالمساجد تحكمه ضوابط تتعلق بالصلاة والدعاء فقط

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:00 ص
الأوقاف: تشييع الجنائز بالمساجد تحكمه ضوابط تتعلق بالصلاة والدعاء فقط جنازه - ارشيفيه
كتب - إسماعيل رفعت
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أكدت وزارة الأوقاف، أن استقبال الجنائز والصلاة عليها ضمن عمل المساجد، وهو أمر تحكمه ضوابط يجرى التنبيه عليها ويعرفها كافة الدعاة والقيادات كونها أمر شرعى يدرسه الدعاة قبل تعينهم أئمة وتلتزم الوزارة به.
 
قال الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القاهرة، إن الوزارة تتابع مساجدها جيدا لتطبيق جميع الشعائر، والتكليفات الشرعية الخاصة بالمساجد بشكل منضبط فى كافة المساجد، ويجرى تقييم كل إمام بتقرير سنوى، ومتابعة الجميل، حيث ترتبط ترقيات الدعاة ومكافآتهم وعقابهم بمستوى الانضباط.
 
وأوضح الدكتور أبو بكر سليمان، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، ان تشييع الجنائز بالمساجد تحكمه ضوابط شرعية نلتزم بها منها هى استقبال الجثمان بشكل لائق واستقبال أهل الميت والصلاة عليه والدعاء له بخير حتى يفارق المسجد.
 
وأكد أن المساجد يوجد بها مجموعة من العاملين من إمام ومقيم شعائر ومؤذن وعمال ولا يخلو من أحد والجميع يعرف نظام العمل ولا يسمح لأحد أن يخرج عن السياق أبدا.
 
وأضاف سليمان، أن علاقة حالات الوفاة بالمساجد ترتبط بجوانب أخروية ولا يمكن لأحد أن يناقش أمور دنيوية خاصة بحالات الوفاة الموجودة بالمساجد لأنه ليس من اختصاص المساجد ولا يسمح بذلك، منتقدا قيام البعض بالسخرية من شكل تشييع الجنائز أو استغلالها لجمع الأموال فى زعم وهمى لم يدلل عليه أحد وهو بمثابة نشر شائعة سيحاسبه الله عليها.

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