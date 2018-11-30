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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:20 ص
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اضبط مخالفة.. عدم تشغيل مدرسة الوقف ببنى سويف رغم انتهاء الإنشاءات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:00 ص
اضبط مخالفة.. عدم تشغيل مدرسة الوقف ببنى سويف رغم انتهاء الإنشاءات مدرسة الوقف ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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يطالب أهالى عزبة الوقف، بمركز الفشن جنوب بنى سويف، بتشغيل مدرسة تم بناؤها منذ شهور لحل مشكلة نقل أطفالهم بسيارات ربع نقل مكشوفة إلى مدرسة قرية مجاورة تبعد 4 كيلو مترات عن منازلهم، ما يعرضهم إلى خطر الحوادث والسقوط من السيارات .

يقول سعد عبد الجيد 69 سنة، فلاح: "إن عزبتنا ليس بها مدارس وأقيمت منذ أكثر من 6 شهور مدرسة للتعليم الأساسى لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ودعمت بـ180 مقعدًا خشبيًا، كما تم تركيب خط المياه، وتعيين مدير وعامل متواجدين بالمدرسة حاليًا، وبرغم ذلك لم تفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ فى بداية العام الدراسى الحالى.

وأضاف أسعد أبوبكر حامد - موظف بالطرق:  "نما إلى علمنا أنه لم يتم تركيب خط الحريق والإطفاء وكذلك الكهرباء الخاص بالمدرسة وما زالت المشكلة قائمة ولا نعرف من المسئول عن عدم استكمال تلك الخدمات هل الأبنية التعليمية أم الوحدة المحلية، لذلك نطالب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بالتدخل لحل المشكلة.

 


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