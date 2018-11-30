اضبط مخالفة.. توقف محطة الصرف الصحى بشبين القناطر يغرق شوارع قرية "النعناعية"

تسبب توقف محطة الصرف الصحى الرئيسية عن العمل لوجود عطل بها، في غرق شوارع قرية النعناعية التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بميياه الصرف الصحى، مما تسبب في حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين بالقرية، وهو ما دفع رئيس المدينة على التنسيق مع فرع شركة مياه الشرب بشبين على سرعة رفع المياه وتشغيل المحطة بعد إصلاح العطل.

ومن ناحيته أكد محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، انه تلقى بلاغا بتجمع كميات من المياه بشوارع بمنطقة النعناعية بسبب توقف عمل محطة ٤ الرئيسية نتيجة عمل صيانة بها لوجود عطل، مما أدى الى ارتفاع منسوب المياه بالخطوط الرئيسية، وتسبب بغرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أنه على الفور تم الدفع بسيارات مجلس المدينة لشفط المياه من المنطقة لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة بمشاركة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع شبين القناطر.



















