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استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 30-11-2018

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:10 م
استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 30-11-2018 فاكهة - أرشيفية
كتبت أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30-11-2018 بسوق العبور وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمى، بحيث بلغ سعر البرتقال البلدى  بين 3 و 4.5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات وسعر اليوسفى بين 2 و4 جنيه.
 
وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بين 3 و5 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.
 
بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها، وبلغ سعر الموز البلدى من 4 -4 جنيها والمستورد 25 جنيها.
 
 

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