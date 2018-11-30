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ارتفاع صادرات مصر لكينيا بنسبة 88.4% لتسجل 5.3 مليار جنيه خلال 2017

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:00 ص
ارتفاع صادرات مصر لكينيا بنسبة 88.4% لتسجل 5.3 مليار جنيه خلال 2017 ارتفاع صادرات مصر لكينيا خلال 2017
كتبت – هبة حسام
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كشفت أحدث النشرات السنوية لحجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لكينيا بنسبة 88.4% خلال عام 2017 عن 2016، بعد أن بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 2.8 مليار فى العام السابق له.

 

وبحسب النشرة الإحصائية، تحتل كينيا المركز الثانى كأكبر دول حوض النيل استيرادا من مصر، بعد السودان، وفيما يلى جداول بأهم صادرات مصر لكينيا..

 

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كما أشارت نشرة دول حوض النيل، إلى أن واردات مصر من كينيا، والتى بلغت قيمتها 4.7 مليار جنيه فى 2017، مقابل 3 مليارات جنيه فى 2016 بزيادة 57.2%.

 

ووفقا لجهاز الإحصاء، تحتل كينيا المركز الأول كأكبر دول حوض النيل التى تستورد مصر منها، وفيما يلى بيان بأهم واردات مصر من كينيا...

 

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وعلى مستوى الميزان التجارى بين البلدين، يأتى الفارق لصالح مصر، إذ ارتفعت قيمة الصادرات لكينيا عن الواردات منها، وحقق الميزان التجارى بين البلدين فائض 600 مليون جنيه لصالح مصر.


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صادرات مصر لكينيا

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