ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة إلى 28

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أصيب 28 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحى بينهم مصور صحفي، وآخرون بالاختناق وتضررت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطينى اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية فى الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميًا للجمعة الـ 36 على مقربة من السياج الفاصل شرق المدينة وشرق مخيم البريج وبلدة جباليا ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، وآخرين بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا من قبل الطواقم الطبية المتواجدة فى المكان، إضافة إلى تضرر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطينى أصيبت بقنابل غاز بشكل مباشر شرق مدينة غزة.

ودأبت قوات الاحتلال على استهداف المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمى منذ عدة أشهر، شرق قطاع غزة وقبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم وجرح الآلاف.