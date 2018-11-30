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احتراق مصنعين للكراتين والبلاستك غير مرخصين بالدقهلية دون خسائر فى الأرواح

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:59 م
احتراق مصنعين للكراتين والبلاستك غير مرخصين بالدقهلية دون خسائر فى الأرواح الحماية المدنية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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شب حريق هائل بمصنعين للكراتين بناحية منية سمنود التابعة لمركز أجا بالدقهلية.
 
وقرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية معاقبة المسئولين عن السماح لمصنعى الكرتون والبلاستيك بناحية منية سمنود التابعة لمركز أجا بالعمل بدون تراخيص ودون استيفاء شروط السلامة والصحة المهنية.
 
وصرح متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا، بأنه تم السيطرة على الحريق بعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء ولم تحدث أية خسائر فى الأرواح، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المصنعين المخالفين.
 
وتابع الدكتور شاروبيم تطورات الموقف أولا باول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة مراجعة كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الواقعة فى نطاق المحافظة والتأكد من اتباعها لاجراءات السلامه والصحة المهنية وتزويدها بأنظمة مكافحة الحرائق وطلب من وكيل وزارة القوى العاملة ضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الصناعية بالمحافظة وعداد تقرير عاجل بالمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
 
 
 
 

 


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