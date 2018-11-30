إصابه ضابط بمرور القليوبية فى حادث تصادم

أصيب نقيب شرطة بإدارة مرور القليوبية أثناء استقلاله سيارة المرور لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الزراعى اتجاه القاهرة وأمام نزلة كوبرى قها العلوى اصطدمت به سيارة ميكروباص من الخلف أسفر عن إصابة ضابط الشرطة وسائق سيارة ميكروباص وأحد الركاب، تم نقل المصابين للمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بحادث تصادم عند نزلة كوبرى قها العلوى اتجاه القاهره وأسفر الحادث عن إصابة النقيب مسعد مجاهد بإدارة مرور القليوبية، وذلك أثناء تفقد الحالة الأمنية بالطريق بالطريق الزراعى فى اتجاه القاهرة، اصطدمت به سيارة ميكروباص من الخلف وأصيب الضابط بجروح سطحية واثنان آخران وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.