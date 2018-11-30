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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:36 م
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إصابة 18 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى بمواجهات فى شرق قطاع غزة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:01 م
إصابة 18 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى بمواجهات فى شرق قطاع غزة غزة
أ ف ب
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أصيب 18 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات الجمعة قرب السياج الحدودى بين قطاع غزة واسرائيل تخللت تجمع ضمن إطار "مسيرات العودة"، كما أفادت وزارة الصحة فى القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة فى بيان "أصيب 18 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى أحداث الجمعة السادسة والثلاثين لمسيرات العودة فى شرق قطاع غزة".

وأشار الى أن بين الجرحى صحفى محلى "أصيب برصاصة من النوع المتفجر فى القدم" شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتتكرر المواجهات كل يوم جمعة منذ بدء احتجاجات "مسيرات العودة" فى 30 مارس من العام الجارى.


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