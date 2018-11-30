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إسبانيا تعلن إنقاذ 650 مهاجرًا من البحر المتوسط

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:38 م
إسبانيا تعلن إنقاذ 650 مهاجرًا من البحر المتوسط مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت خدمات الانقاذ البحرى فى إسبانيا أنها أنقذت 650 مهاجرًا ، عندما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن 16 قاربًا من شمال أفريقيا للوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم الجمعة أن عملية الإنقاذ تمت أمس الخميس فيما يطلق عليه "بحر البوران" الذى يقع شرق مضيق "جبل طارق"، لافتة إلى أن السلطات الإسبانية نفذت عملية إنقاذ أخرى أول أمس الأربعاء وانتشلت ثلاثة جثامين من مياه البحر.

تجدر الإشارة إلى أن البحر المتوسط يعد طريقًا مميتًا بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون دخول القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية، حيث شهد على مصرع ما لا يقل عن 1857 ألف شخصا تم تسجيلهم - حتى الآن - خلال العام الجارى.


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