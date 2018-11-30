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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:43 م
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إزالة 673 حالة تعدى على الأراضى فى الدقهلية خلال 4 أيام

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:52 م
إزالة 673 حالة تعدى على الأراضى فى الدقهلية خلال 4 أيام حمله ازاله-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، في إزالة 673 حالة تعدي في اليوم الرابع للجولة وهم  558 حالة تعدي علي أراضي الأئتمان الزراعي و115 حالة على أراضي الإصلاح الزراعى.
 
وبلغت مساحة الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها 51 فدانا و9 قيراط و16سهما ، ليصل إجمالي الحالات التي نجحت الدقهلية في إزالة التعديات عليها 3010حالة منها 2368حالة تعدي علي أراضي الأئتمان الزراعي و642حاله في أراضي الإصلاح الزراعي بإجمالي مساحه بلغت 233 فدانا و3قيراط و7سهما، وبذلك تحتفظ محافظة الدقهلية بالمركز الأول بين المحافظات المصريه لليوم الرابع علي التوالى.
 
صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وأضاف أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية الواقعة في نطاقها واننا لن نتراجع عن هدفنا في استعادة كل أراضي الدولة التي تم الإعتداء عليها لأنها ملك لأفراد الشعب ،كما لن نتوانى عن محاسبة المخالفين وفقا للقانون.
 
وقال شاروبيم أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تعاون مشترك لإزالة كافة التعديات بمختلف صورها وان المخالف لن يترك بدون محاسبة.
 
 
 
 

 


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