أوقاف القليوبية تحث طلاب المدارس على المشاركة فى مبادرة فيروس C

القليوبية إبراهيم سالم

أكد صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المديرية تسعى للمشاركة بفاعلية في نجاح مبادرة تحليل فيروس c لطلاب المدارس الثانوية والفنية، والتى من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل بمدارس المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الأئمة بإدارات الأوقاف بالمحافظة للإعلان بعد صلاة الجمعة على طلبة المدارس الثانوية والصناعية والفنية بالحضور للمدارس يوم الأحد لتحليل فيروس C.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشاركة بفاعلية في نجاح المبادرة يأتي في إطار حرص مديرية الأوقاف بالقليوبية على المشاركة بفاعلية في كل المبادرات المجتمعية، منها تنظيم الأسرة، ومكافحة انتشار المخدرات بين الشباب، إلى جانب مكافحة انتشار ظاهرة الطلاق بالمجتمع المصري.

وتابع "أبو السعود"، أنه سيتم تفعيل المشاركات بمبادرة القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس من خلال عقد لقاءات توعية بالمساجد ومراكز الشباب لحث الشباب على المشاركة بمبادرة القضاء على فيروس سي.