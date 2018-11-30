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أمريكا أكبر مستورد للملابس المصرية بـ646 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2018

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:02 م
أمريكا أكبر مستورد للملابس المصرية بـ646 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2018 محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة
كتب إسلام سعيد
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حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نسبة ارتفاع بلغت 8 % لتسجل 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 مقارنة 1.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2017.
 
وكشف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فى تقريره الشهرى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للسوق الأمريكى لتسجل 646 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 مقارنة بـ 601 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وهى أكبر دولة مستوردة للملابس المصرية 
 
وكشف تقرير المجلس أن أوروبا استقبلت ملابس من مصر بما قيمته 444 مليون دولار مقارنة بـ 399 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع سجلت 11 %.
 
وبحسب التقرير ، تراجعت صادرات مصر إلى الدول العربية خلال أول 10 أشهر من 2018 بنسبة 20 % مسجلة 51 مليون دولار مقارنة بـ 64 مليون دولار، وتراجعت صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية بنسبة 4 % مسجلة 2.7 مليون دولار مقارنة بـ 2.9 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الملابس لباقى دول العالم مسجلة 162 مليون دولار مقارنة بـ 139 مليون دولار بنسبة ارتفاع 17 %.
 
 

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