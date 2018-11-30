ألمانيا تقدم منحة لتونس بـ 8 ملايين يورو لحماية وتهيئة الأراضى الزراعية

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قدمت ألمانيا لتونس منحة قدرها 8 ملايين يورو لتمويل مشروع "حماية و تهيئة الأراضى من أجل تحقيق الأمن الغذائى" الممتد من 2019 -2023.

جاء ذلك وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى التونسية اليوم الجمعة، حيث وقع مسؤولون من تونس وألمانيا مذكرة تفاهم لتنفيذ هذا المشروع الذى يندرج فى إطار برنامج شامل أطلقته وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية منذ سنة 2015، ويستهدف 6 بلدان وهى أثيوبيا والبنين وبوركينا فاسو وكينيا ومدغشقر والهند.

وأوضح البيان أن المشروع سيشمل عدّة مكوّنات تهم التربة والإنتاج الحيوانى والعلفى والإرشاد والتكوين، ويشرف عليه من الجانب التونسى الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضى الفلاحية.

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم ضمن إطار زيارة وفد من الخبراء الألمان الى تونس خلال الفترة 19- 30 نوفمبر 2018.