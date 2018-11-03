وقفة احتجاجية لأهالى الجحملية في تعز للمطالبة بمساعدات منظمات الإغاثة

إيمان حنا

نظم أهالى حى الجحملية فى مدينة تعز اليمنية، اليوم، وقفة احتجاجية حيث يعد حى الجحملية أكثر أحياء تعز دماراً ويعاني أهلها أوضاعا معيشية سيئة نتيجة ضعف تواجد جميع المنظمات التى تعمل بمجال الإغاثة هناك .

رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها :"من المسئول عن إغاثة أهالى الجحملية ؟" الجحملية تعيش الجوع والعطش" .

وقد أوردت سكاى نيوز تقارير تؤكد بأن ميليشيات الحوثى تنهب المساعدات الإنسانية التى تقدمها منظمات الإغاثة الدولية، وتقوم ببيعها فى السوق السوداء.

وأشارت إلى أن الميليشيات تستخدم سيارات الشرطة التى نهبتها لنقل المساعدات المسروقة بيعها فى أحياء صنعاء للمواطنين الذين من المفترض أن تصل إليهم تلك المساعدات مجانا.



أهالى الجحملية يحتجون

وفى سياق ذى صلة، أغلقت الميليشيات مخزنا تابعا لبرنامج الغذاء العالمى وصادرت مواد الإغاثة بعد إيقاف صرف حصة النازحين فى مديرية زبيب بمحافظة الحديدة.



وقفة تعز

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثى، التى تدعمها إيران، مستمرة فى حملات الخطف ودهم المنازل فى العاصمة صنعاء لليوم الثانى على التوالى، وذلك غداة عملية قمع شملت طلابا وطالبات فى جامعة صنعاء بعدما خرجوا احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية.