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ننشر تطورات العثور على جثة مجهولة لطفل داخل أرض زراعية بأطفيح

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:06 ص
ننشر تطورات العثور على جثة مجهولة لطفل داخل أرض زراعية بأطفيح جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفل عثر عليه ملقى داخل جوال بأرض زراعية بأطفيح، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وأمرت بأخذ عينة من تحليل الـ"دى.أن.ايه" له؛ وفحص بلاغات التغيب للتوصل لأهليته.

واستمعت أجهزة الأمن لأقوال صاحب قطعة الأرض الزراعية التى عُثر بها على جثة الطفل، لكشف ملابسات العثور على المجنى عليه.

وذكر  محمد سيد من أهالى قرية القبابات التى شهدت الواقعة، أنه اثناء قيام مالك الأرض الزراعية بقياس مساحتها اكتشف وجود جوال ملقى بها، وبفحصه عثر بداخلها على جثة الطفل، فأبلغ مركز شرطة أطفيح، حيث وصلت قوة أمنية وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة زراعية بقرية القبابات بأطفيح، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، داخل جوال، ملقاة بأرض زراعية.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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العثور على جثة طفل ملقاة بأرض زراعية فى أطفيح

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