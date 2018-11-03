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نقيب الزبالين: قادرون على تنظيف القاهرة.. وانتظروا النتيجة فى يناير المقبل

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:00 ص
نقيب الزبالين: قادرون على تنظيف القاهرة.. وانتظروا النتيجة فى يناير المقبل شحاتة المقدس نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى
كتبت آية دعبس
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قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى، إن بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى محافظة القاهرة، والتعاقد مع أعضاء نقابة العاملين بالنظافة، يلقى نجاحًا، مؤكدًا أنهم قادرون على تنظيف المحافظة، وخاصة الأحياء التى تم استلامها بالفعل وبداية العمل بها، مضيفًا: "انتظروا النتيجة أول يناير المقبل".

 

وأضاف شحاتة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين سيبدؤون بالشعور بالفارق بين تولى مسئولية جمع القمامة من الوحدات للزبالين المصريين، والشركات الأجنبية، التى نزيل تراكمات تركتها على مدار 15 عامًا، مطالبًا الحكومة بإجراء عقود لعمال النظافة، لضمان استدامة المنظومة الجديدة، قائلاً: الحكومة عاجزة عن تنظيف الشوارع وبتحملنا مسئوليتها، لكن قمامة البيوت شىء، وقمامة الشوارع شىء تانى، وليس لنا علاقة بها".

 

يأتى ذلك، بعد استلام أعضاء نقابة الزبالين، مهام عملهم لتجميع القمامة من الوحدات السكنية فى مدينة نصر، وأغلب مناطق محافظة القاهرة بعد انتهاء عقد الشركة الإسبانية، سبتمبر الماضى، وتقسيمها إلى 47 مربعًا، بواقع 5 آلاف وحدة سكنية، أو 7 آلاف وحدة سكنية، أو 10 آلاف وحدة سكنية، على أن تسدد الحكومة ممثلة فى هيئة نظافة القاهرة 4 جنيهات عن كل وحدة سكنية شهريًا لجامع القمامة.

 


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