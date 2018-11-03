video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتانياهو يصف قرار ترامب إعادة فرض عقوبات على طهران بـ "التاريخى"

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:41 م
نتانياهو يصف قرار ترامب إعادة فرض عقوبات على طهران بـ "التاريخى" نتانياهو
(رويترز)
إضافة تعليق

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو السبت قرار الرئيس الإمريكى دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بالمبادرة "التاريخية".

وقال فى بيان لمكتبه: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا".

وأضاف: "منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيرانى الدموى والقاتل الذى يهدد العالم بأسره".

وتابع: "إن العقوبات الأساسية (التى فرضتها واشنطن) بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايرانى والنتائج بديهية".

وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولى مع إيران الموقع فى 2015، أكدت واشنطن الجمعة إعادة فرض عقوباتها الاشد على طهران ابتداء من الإثنين.

وكان الاتحاد الأوروبى وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووى مع ايران، والذى هدف الى منع طهران من حيازة سلاح ذري، أبدت أسفها للقرار الأمريكى الأخير.

 

         

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة تطلق "النداء الأخير" لإيران قبل ساعات من العقوبات.. ترامب يتوعد بـ "كارثة اقتصادية" عشية ذكرى اقتحام سفارته فى طهران.. دولة الملالى تحبس أنفاسها.. وخامنئى يرد: أمريكا مهزومة منذ 40 عاما

نتانياهو

طهران

فرض عقوبات على طهران

ايران

امريكا

اسرائيل




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة