نتانياهو يصف قرار ترامب إعادة فرض عقوبات على طهران بـ "التاريخى"

(رويترز)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو السبت قرار الرئيس الإمريكى دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بالمبادرة "التاريخية".

وقال فى بيان لمكتبه: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا".

وأضاف: "منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيرانى الدموى والقاتل الذى يهدد العالم بأسره".

وتابع: "إن العقوبات الأساسية (التى فرضتها واشنطن) بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايرانى والنتائج بديهية".

وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولى مع إيران الموقع فى 2015، أكدت واشنطن الجمعة إعادة فرض عقوباتها الاشد على طهران ابتداء من الإثنين.

وكان الاتحاد الأوروبى وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووى مع ايران، والذى هدف الى منع طهران من حيازة سلاح ذري، أبدت أسفها للقرار الأمريكى الأخير.