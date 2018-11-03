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موسكو: عودة أكثر من 1400 لاجىء سورى إلى بلادهم خلال 24 ساعة الماضية

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:06 م
موسكو: عودة أكثر من 1400 لاجىء سورى إلى بلادهم خلال 24 ساعة الماضية اللاجئون السوريون
أ ش أ
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين عودة أكثر من 1400 لاجىء إلى سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر بيان للمركز اليوم السبت أن 871 لاجئا عادوا من لبنان عبر معبري يابوس وتلكلخ، و557 شخصا عادوا عبر معبر نصيب الحدودي، مضيفا إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عاد 262 نازحا إلى أماكن إقامتهم من مناطق مختلفة داخل سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في يوليو الماضي إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.

وأكدت الدفاع الروسية أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة وعبر السفارات الروسية إلى البلدان التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

 


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