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"مصر مش منها".. تعرف على 10 دول ترتفع بها معدلات الوفاة فى العالم

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:00 ص
"مصر مش منها".. تعرف على 10 دول ترتفع بها معدلات الوفاة فى العالم وفاة - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهر تقرير دولى، صادر عن القسم الإحصائى باللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة "مكتب السكان المرجعى بواشنطن، تسجيل 10 دول لأعلى معدلات فى الوفاة بالعالم خلال عام 2017، حيث كشف التقرير أن مصر خارج قائمة تلك الدول، إذ سجل معدل الوفاة فى مصر العام الماضى 5.6 فى الألف، فى حين أن أقل معدل فى هذه الدول العشر سجل 6 فى الألف.
 
وجاء أعلى معدل وفاة –بحسب التقرير الدولى- لدولة بلغاريا، والتى بلغ معدل الوفاة بها خلال العام الماضى 15 فى الألف، أى 15 حالة وفاة لكل ألف من السكان، ووفقاً للبيانات الواردة فى تقرير "الأمم المتحدة" الإحصائى، جاءت الدول العشر المسجلة لأعلى معدلات وفاة فى العالم خلال عام 2017، كالتالى:
 
 
1- بلغاريا، 15 فى الألف.
 
2- أوكرانيا، 14 فى الألف.
 
 
3- رومانيا، 13 فى الألف.
 
 
4- الصومال، 12 فى الألف.
 
 
5- جنوب السودان، 11 فى الألف.
 
6- موزمبيق، 10 فى الألف.
 
 
7- أوغندا، 9 فى الألف.
 
 
8- زامبيا، 8 فى الألف.
 
9- تنزانيا، 7 فى الألف.
 
 
10- السنغال، 6 فى الألف.
 

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