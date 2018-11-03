مصرع شخص وإصابة 5 آخرين نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

قنا - وائل محمد

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا – سفاجا الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، يفيد مصرع مصطفى مغربى شعبان، 35 عامًا، وإصابة سعيد صابر محمد، 32 عامًا، وفتحى مصطفى محمد 38 عامًا، وجمال محمد سليمان، 35 عامًا، وأحمد ناصر سرحان، وعبدالحميد محمد الشاذلى.

وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.