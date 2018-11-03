مصرع رجل إنقاذ إندونيسى خلال عملية البحث عن أجزاء الطائرة المنكوبة

كتب: محمد الأحمدى

أفادت صحيفة "Strait Times" بمصرع رجل الإنقاذ الإندونيسى سيارول أنتو (48 عاما) أثناء عملية البحث عن طائرة "بوينج" الإندونيسية المنكوبة التى تحطمت بداية الأسبوع الماضى فى مياه البحر.

وأضافت الصحيفة أن الحادث وقع فى الساعة 16:30 بعد الظهر أمس الجمعة، مشيرة إلى أن سبب مصرع الغطاس يعود إلى عامل ضغط الماء فى الأعماق.

وذكرت أن سيارول أنتو كان رجل إنقاذ ماهرا وشارك فى عمليات إنقاذ عديدة، بما فيها بعد تحطم الطائرة التابعة لشركة "Indonesia AirAsia A320" فى بحر جاوة عام 2014.

وسقطت طائرة "بوينج 737" التابعة لشركة "ليون آير" ("Lion Air") الإندونيسية صباح الاثنين الماضى (29 أكتوبر) فى مياه البحر بالقرب من جزيرة جاوة الإندونيسية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار جاكارتا، الأمر الذى أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا، ويقع الجسم الرئيس للطائرة المنكوبة على عمق ما بين 30 و40 مترا.

ولا تزال أسباب الكارثة غامضة حتى الآن، وتم إنتاج الطائرة المنكوبة عام 2018، فيما بدأ استخدامها فى أغسطس الماضى.