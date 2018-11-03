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محافظ المنوفية ومساعد وزير التعليم يعزيان أسرة طالب لقى مصرعه بمدرسة الزراعة

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:00 م
محافظ المنوفية ومساعد وزير التعليم يعزيان أسرة طالب لقى مصرعه بمدرسة الزراعة محافظ المنوفية ومساعد وزير التعليم يؤديان واجب العزاء
المنوفية - محمود شاكر
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استقبل صباح اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد مجاهد مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، حيث تبادلا النقاش حول انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة، وكذا النقاش حول حادث مقتل أحد الطلاب علي يد زميله واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المقصرين وكيفية تلافي ذلك في المستقبل .

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 فيما توجها لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب "إسلام حسب عبد اللطيف" بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز مدينة منوف، والذي لقي مصرعه داخل مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة شبين الكوم أثناء اليوم الدراسي علي يد زميله أثناء المزاح بينهما، رافقهما الأستاذ مختار شاهين وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنوفية والأستاذ طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة منوف واللواء ضياء عبد الحميد رئيس مركز ومدينة الشهداء والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب والدكتور أحمد سويد مدير عام التعليم الفني.

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وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، معرباً عن أسفه لهذا الحادث الأليم، ومؤكداً أننا في دولة قانون وسيتم تطبيقه بحزم وسينال كل مقصر عقابه، كما أكد علي حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي التطويروالارتقاء بالمنظومة التعليمية وخلق بيئة آمنة للطلاب داخل المدارس باعتبار الطالب هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية، ودعا المحافظ أهل الفقيد إلى ضرورة زرع المحبة في نفوس أبنائهم .

فيما أعرب أسرة الطالب عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من محافظ المنوفية، مطالبين بسرعة تطبيق القانون وتوقيع أقصي العقوبة علي الجاني .  

يذكر أن الطالب إسلام حسب عبد اللطيف البالغ من العمر 18 عاما مقيد بالصف الثالث بالمدرسة الثانوية الزراعية بشبين الكوم، قام أحد الطلاب بطعنه إثر مشاجرة بينهم ولقي مصرعه في الحال، وأحليت الواقعة إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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