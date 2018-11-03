محافظ الاسكندرية: لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية، على أهمية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وذلك تطبيقا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعلان عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة، وذلك لتمكين أبناء الدولة من ذوى القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحى الحياة.

وقال أنهم جزء لا يتجزء من مجتمعنا ودورنا هو إعادة تاهليهم بالشكل الأمثل بما يتناسب مع كل فرد منهم، وفقا لقدراته الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية وشدد على أهمية تكاتف جميع هيئات ومؤسسات الدولة، لتسهيل تعاملاتهم وإدماجهم فى المجتمع.

جاء ذلك اليوم فى الاحتفالية التى أقيمت لتكريم العاملين من ذوى القدرات الخاصة العاملين فى القطاع الخاص، وتسليم شهادات امان للعمالة غير المنتظمة ، بحضور بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والاستاذ باتعة امين مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وأكد قنصوة قائلا "أن كل من يعمل فى الدولة بهدف بناء الدولة المصرية هو عامل بداية من المهندس والطبيب"، مضيفا بأننا بحاجة إلى برامج تدريب من أجل المستقبل وكذلك بحاجة إلى توفير دعم خاص بالصناعة، وعمل دراسات خاصة من قبل جميع أجهزة الدولة و على رأسها الجامعات المصرية لتطوير وتنمية الصناعة، مشيرا إلى ان هناك نقص كبير فى العمالة المدربة والمؤهلة لذا يجب علينا أن نخلق طرق واليات لنؤهل الأفراد للوصول بالدولة الى فرص التنمية الصناعية.

وخلال الاحتفال سلم كلا من المحافظ و وزير القوى العاملة، عمال العمالة غير المنتظمة بمحافظة الإسكندرية شهادات "أمان"، مشيرا إلى أن هناك نقص كبير فى العمالة المدربة والمؤهلة لذا يجب علينا أن نخلق طرق واليات لنؤهل الأفراد للوصول بالدولة الى فرص التنمية.

كما كرم عددا من الشركات التى أسهمت فى تعيين عدد من ذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فضلا عن دورها الفعال فى العمل وتنمية مهارات العمال، كما شهدا كلا من الوزير والمحافظ توقيع اتفاقية عمل لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.