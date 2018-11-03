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محافظ الإسكندرية يقرر إخلاء المبنى القديم لمستشفى دار إسماعيل بسبب الترميم

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:53 م
محافظ الإسكندرية يقرر إخلاء المبنى القديم لمستشفى دار إسماعيل بسبب الترميم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بدراسة إخلاء المبنى القديم بمستشفى دار إسماعيل، وذلك لاحتياج المبنى لترميم شامل على وجه السرعة، لما يمثله من خطر حقيقى على سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى. 
 
 
وأخلى وكيل وزارة الصحة المبنى القديم، ونقل المرضى إلى مستشفى جمال حمادة،  وقال، إنه نظرا لأن المبنى الحديث بالمستشفى لا يستوعب أقسام الولادة والحضانات ولايوجد به أي مصاعد، فلا يمكن أن يكون بديلا للمبنى الآيل للسقوط "المبنى القديم"، لذا تم عمل خطة بديلة لنقل أقسام الولادة والحضانات إلى مستشفى جمال حمادة مؤقتا
 
وكشف عن انتداب 50% من قوة مستشفى دار إسماعيل مؤقتا لمستشفى جمال حمادة لتقديم الخدمة لأهالى غرب الإسكندرية، ومن المقرر العمل بنفس اللوائح المنظمة، مع الحفاظ على جميع الخدمات المقدمة حاليا بنفس الأسعار .
 
 
 

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