مؤشرات الارتفاع تسيطر على قائمة أسعار خامات السلع بنهاية أكتوبر

كتب محمود الضبع

سيطرت مؤشرات الارتفاع على غالبية أسعار السلع وخاماتها بالقائمة المعلنة بنهاية الأسبوع الأخير لشهر أكتوبر، وبداية شهر نوفمبر، وذلك بالمقارنة بمؤشرات الانخفاض والاستقرار فى الأسعار.

وجاءت الأسعار كما أعدتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية والمتخصصة فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية كالتالى:-

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3450 جنيها / طن صب أرضه

ذرة أمريكى 3350 جنيها / طن صب أرضه

صويا 47 7650 جنيها / طن صب أرضه

صويا 46 7200 جنيها / طن صب أرضه

صويا 44 6650 جنيها / طن صب أرضه

بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5050 جنيها / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12550 جنيها / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12350 جنيها / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3800 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى 4650 جنيها / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 6500 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 5800 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4320 جنيها / طن صب أرضه

قمح 12.5 اوكرانى / روسى 4420 جنيها / طن صب أرضه

ردة محلى 3100 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 13500 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 10900 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12000 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر 15300 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15800 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7200 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 5800 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعيررفيع 5200 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 8600 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 8100 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 7000 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24 5300 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 5400 جنيه / طن معبأ أرضه



