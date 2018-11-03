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لجنة الانتخابات الأفغانية تؤجل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:12 م
لجنة الانتخابات الأفغانية تؤجل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية انتخابات افغانستان
أ ش أ
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أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، في 23 من نوفمبر الجاري للأقاليم، وفي الأول من ديسمبر المقبل للعاصمة كابول.

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن المتحدث باسم اللجنة حفيظ الله هاشمى قوله - خلال مؤتمر صحفى عقده في العاصمة كابول - "إنه كان يجب تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات بسبب عدم اكتمال عمليات الفرز في بعض المقاطعات والمراكز، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات عقب شهر من الإعلان عن النتائج الأولية".

وكانت اللجنة الانتخابية في أفغانستان قد أعلنت الشهر الماضي أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر الجارى.


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