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قطع التيار الكهربائى عن 4 مناطق بالخارجة غدا لأعمال صيانة

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:06 م
قطع التيار الكهربائى عن 4 مناطق بالخارجة غدا لأعمال صيانة قطع الكهرباء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، قطع التيار الكهربائى صباح غدا الأحد عن عدة مناطق تابعة للمركز وذلك لاستكمال أعمال الصيانة بها والتى تضمنت (جامعة الوادى الجديد_قرية الشركه 55 - الشركة 17 - الشركة 8)وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا على أن يتم انتظام التيار الكهربائى مرة أخرى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

وفى سياق متصل تستكمل رئاسة المركز العمل بتطوير جزيرة شارع جمال عبد الناصر بالتعاون بين العاملين بحى شمال غرب وقسم تحسين البيئة تحت اشراف المهندسه بدرية طليب عن تحسين البيئة والمهندس عادل مراد عثمان مساعد رئيس مركز الخارجة.

 

كما تم الانتهاء من صيانة وإصلاح غرفتى تفتيش صرف صحى بإدارة البحوث الزراعية وذلك عن طريق تسليك غرفة وإعادة بناءها والبحث عن الغرفة الأخرى بواسطة اجهزة الكشف المخصصة لذلك والحفر عليها وإعادة بناءها وتم ذلك بمعرفة القائمين على إصلاح وصيانة أعطال شبكات الصرف الصحى.

 


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