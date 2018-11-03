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فيديو.. مجلس الوزراء يوضح حقيقة 6 شائعات خاصة بالتعليم والكهرباء والمياه

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:12 م
فيديو.. مجلس الوزراء يوضح حقيقة 6 شائعات خاصة بالتعليم والكهرباء والمياه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب خالد إبراهيم
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تحت عنوان "شائعات وحقائق"، أعدت رئاسة مجلس الوزراء مقطع فيديو لتوضيح عدد من الحقائق الهامة، وكذا نفى مجموعة من الشائعات التى انتشرت فى الأونة الأخيرة .

ونشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" على "فيس بوك"، مقطع من دقيقتين ونصف، بعنوان " توضيح الحقائق ونفى الشائعات"، حيث جاء فى البداية نفى مجموعة من الشائعات أبرزها شائعة "اعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياة لمدة 4 شهور بداية من نوفمبر الجارى"، وحقيقة هذه الشائعة هى أن "وزارتى الكهرباء والإسكان تؤكد عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياة ومؤسسات الدولة مستمرة فى تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين".

 

أما الشائعة الثانية فكانت "زيادة جديدة فى تسعيرات المياة"، وعن حقيقتها قالت "وزارة الإسكان: لم يتم إقرار أى زيادة جديدة فى تسعيرة المياة وأن التسعيرة المطبقة حاليا كما هى دون تغيير منذ قرار الزيادة الذى تم إقراره فى يونيو الماضى".

وكانت الشائعة الثالث هي "فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد"، وعن حقيقتها قالت "وزارة التعليم: لا صحة لفتح الوزارة باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية وفى حالة توفر وظائف جديدة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمى للوزارة" .

فى حين كانت الشائعة الرابعة هي "صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسى الدروس الخصوصية، وعن حقيقتها قالت "وزارة التعليم: لا صحة لتخصيص أية مكافآت مالية للطالب الذى يقوم بالإبلاغ عن مدرسى الدروس الخصوصية، وأن محاربة ظاهرة الدروس، هى دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب" .

وكانت الشائعة الخامسة هي "توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية"، وعن حقيقتها قالت "وزارة التعليم: غير صحيح، لم يحدث أى توقف لحملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية".

أما الشائعة الأخيرة التى نفتها رئاسة مجلس الوزراء فكانت، "تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية" وعن حقيقتها، قالت "وزارة التعليم العالى: لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن الترقيات الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، والقواعد المنظمة المعمول بها حاليا مطبقة كما هى دون أى تغيير حتى العام الدراسى 2020 – 2019 ".

 


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