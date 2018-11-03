فيديو.. بعد قليل.. انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى

كتب منة أحمد

تنطلق بعد قليل، فعاليات منتدى شباب العالم على أرض السلام شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويستمر حتى السادس من نوفمبر الجارى.

ويعد منتدى شباب العالم منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".