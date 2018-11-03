فيديو.. القوات اليمنية مدعومة بالتحالف العربى تتقدم فى معارك صعدة

إيمان حنا

واصلت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى اليوم تقدمها الميدانى باتجاه مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة اليمنية، في إطار عملية عسكرية واسعة انطلقت أمس، لاستكمال تحرير المديرية من مليشيات الحوثي الانقلابية.

https://youtu.be/0K7Hl7mmPWA

وقال قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا واسع النطاق على مواقع وتحصينات مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي تمكنت خلاله من تحرير مرتفعات وسلاسل جبلية باتجاه مركز المديرية.

وأكد العميد رداد الهاشمي أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المرتفعات والسلاسل الجبلية ومنها تحرير سلسلة جبال ومرتفعات انمار وتباب الحمراء والسفينة بوادي آل بو جبارة بمديرية كتاف، وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب تدمير عدد من العربات والأليات القتالية بفعل ضربات الجيش وغارات طيران التحالف العربي.

ويأتي تقدم قوات الجيش الوطني بمديرية كتاف شمالي شرق محافظة صعدة، ضمن العملية العسكرية الواسعة "قطع رأس الأفعى" لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.