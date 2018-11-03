طلاب إعلام النهضة يطلعون على آخر تطورات صناعة الميديا بصالة تحرير اليوم السابع

زارت مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة موقع وجريدة "اليوم السابع"، حيث استقبل الطلاب محمد ثروت، مدير رئيس أكاديمية "اليوم السابع" ومدير تحرير صوت الأمة، واصطحبهم فى جولة داخل صالة تحرير الجريدة والموقع الإلكترونى.

وقدم "ثروت" للطلاب، الذين اطلعوا على آخر تطورات صناعة الميديا فى الموقع الإلكترونى الأشهر بمصر والشرق الأوسط، شرحا مفصلا عن طبيعة العمل اليومية بصالة التحرير، مستعرضا مهام عمل كل قسم من أقسام الجريدة وكيفية تنفيذ هذه المهام بطريقة احترافية وكذلك اصطحب الطلاب لتفقد الأستديو الخاص بالجريدة وقسم التنفيذ الخاص بالجريدة الورقية وطبيعة العمل فيه بداية من كتابة الخبر وحتى صدور الجريدة للطبع.

وفى نهاية الزيارة، عبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها أتت فى الوقت المناسب الذى يسعون فيه لإدراك كم التطورات والبيئة المحدثة لعمل المواقع الإلكترونية بشكل خاص والإعلام المصرى عامة.